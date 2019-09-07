В Госдуме положительно оценили обмен заключенными с Украиной

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал позитивным шагом обмен заключенными между Москвой и Киевом.

Ранее 7 сентября спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно.

«Обмен пленными, конечно же, позитивный шаг, но хочется верить, что это не одноразовая акция, а показатель новой политики украинской власти», — сказал «Известиям» депутат.

Он выразил надежду на то, что теперь между странами произойдет потепление отношений.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». По словам уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

Как сообщили в офисе Зеленского, на Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.