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Зеленский поговорил с Путиным по телефону

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — цитирует его «Интерфакс».

Украинский лидер отметил, что обмен стал первым шагом к возвращению всех пленных, и допустил организацию второго этапа обмена заключенными и задержанными.

Зеленский выразил надежду на продолжение работы в минском формате. По его словам, разведение войск на юго-востоке Украины будет проходить в два этапа: «Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны».

Ранее в этот день состоялся обмен заключенными между Москвой и Киевом. Спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно.

Встречать Ан-148 Зеленский приехал с генпрокурором Русланом Рябошапкой, главой МВД Арсеном Аваковым и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». По словам уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, расследование примерно половины уголовных дел продолжается.

Как сообщили в офисе Зеленского, на Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

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