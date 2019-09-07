Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, она написала в Facebook, что взаимная передача осужденных — это результат политической воли и системной кропотливой работы.

«Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс всё же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что «постоянная антироссийская риторика» не поможет Украине решить внутренние политические и экономические проблемы, поэтому «конкретные шаги — лучший алгоритм действий».

Ранее в субботу в Москву прибыл самолет с освобожденными Киевом россиянами. Тем временем в Борисполе приземлился борт с находившимися в московском СИЗО украинцами.

Среди освобожденных украинцев были моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Адвокат одного из них Николай Полозов отметил, что моряки отпущены под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой.