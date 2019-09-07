Прямой эфир
Сюжет:

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной. В субботу, 7 сентября, она написала в Facebook, что взаимная передача осужденных — это результат политической воли и системной кропотливой работы.

«Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс всё же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что «постоянная антироссийская риторика» не поможет Украине решить внутренние политические и экономические проблемы, поэтому «конкретные шаги — лучший алгоритм действий».

Ранее в субботу в Москву прибыл самолет с освобожденными Киевом россиянами. Тем временем в Борисполе приземлился борт с находившимися в московском СИЗО украинцами.

Среди освобожденных украинцев были моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Адвокат одного из них Николай Полозов отметил, что моряки отпущены под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский встретил в Киеве участников обмена заключенными
Москалькова раскрыла подробности обмена заключенными между Россией и Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019