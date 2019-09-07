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Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил в субботу, 7 сентября, адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряка Дениса Гриценко.

«Что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов», — цитирует Полозова ТАСС.

Ранее в субботу арестованные после провокации в Керченском проливе украинские моряки покинули московский следственный изолятор «Лефортово». Они отправились в аэропорт Внуково, откуда должны вылететь на родину в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной.

Также сообщалось, что в украинский аэропорт Борисполь прибыли россияне, подготовленные к обмену. Всего в Россию должны вернуться 33 человека.

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