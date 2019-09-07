Адвокат сообщил о наличии Сенцова среди обмениваемых украинцев

В число граждан Украины, подготовленных для обмена заключенными между Украиной и Россией, предположительно входит Олег Сенцов, осужденный по статье о терроризме на 20 лет колонии. Об этом ТАСС заявил адвокат Павел Чиков.

Защитник украинского осужденного украинца Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал «Интерфаксу», что обмен будет проводиться по формуле «35 на 35».

Утром 7 сентября граждан Украины, находившихся в московском СИЗО, отправили в аэропорт Внуково. В это время удерживаемых на Украине россиян привезли в киевский аэропорт Борисполь. Обратные вылеты российского самолета с Украины и украинского из России состоятся около полудня.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных и сказал, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.