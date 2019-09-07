Появились фотографии подготовленных к обмену россиян в Борисполе

В распоряжении «Известий» появились фотографии российских граждан, подготовленных для обмена заключенными между Украиной и Россией, в киевском аэропорту Борисполь.

Фото: iz.ru

На кадрах можно увидеть нескольких человек, сидящих в автобусе.

По сообщению «Интерфакс», в московский аэропорт Внуково, куда отправили украинских моряков, содержавшихся в Лефортово, прилетел самолет с украинской символикой. В то же время в воздух поднялся борт спецотряда «Россия».

Утром 7 сентября стало известно, что автобусы с украинскими гражданами выехали из Лефортово в аэропорт.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных и сказал, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.