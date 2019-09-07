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Вышинский в ближайшие минуты отправится из Киева в Москву

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Фото: РИА Новости
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Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Об этом заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает «РИА Новости».

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По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

«Пожелал хорошего полета и мягкой посадки в Москве. Ждем с нетерпением», — отметил Киселев.

Ранее стало известно, что украинские моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, покинули московский СИЗО «Лефортово».

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.

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