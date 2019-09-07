Адвокаты подтвердили выезд украинских моряков из Лефортово

Арестованные после провокации в Керченском проливе украинские моряки покинули московский следственный изолятор «Лефортово». Вероятно, они отправляются в аэропорт, где будут выданы представителям Киева, заявил агентству «Интерфакс» адвокат Николай Полозов.

Адвокат Сергей Башамшин также заявил, что украинцы выехали из СИЗО.

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину», — сказал он ТАСС.

Ранее 7 сентября СМИ сообщили о подготовке транспорта для отправки в аэропорт украинских граждан и что из СИЗО, где содержатся украинцы, выехало несколько автобусов.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных и сказал, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.