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Fitch повысило рейтинг Украины с позитивным прогнозом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с уровня В- до B с позитивным прогнозом. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации в пятницу, 6 августа.

По мнению агентства, Украина смогла улучшить макроэкономическую ситуацию, продемонстрировать своевременный доступ к внешнему финансированию.

Более того, Fitch прогнозирует повышение кредитоспособности Украины, благодаря приверженности нового правительства курсу на реформы.

10 августа Fitch повысил рейтинг России с уровня BBB- (с минусом) до BBB. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение Fitch «является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста».

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