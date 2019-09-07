Fitch повысило рейтинг Украины с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с уровня В- до B с позитивным прогнозом. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации в пятницу, 6 августа.

По мнению агентства, Украина смогла улучшить макроэкономическую ситуацию, продемонстрировать своевременный доступ к внешнему финансированию.

Более того, Fitch прогнозирует повышение кредитоспособности Украины, благодаря приверженности нового правительства курсу на реформы.

10 августа Fitch повысил рейтинг России с уровня BBB- (с минусом) до BBB. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение Fitch «является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста».