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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

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Фото: youtube.com
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Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Время возвращаться: Киев и Москва ждут своих граждан со дня на день
По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», — сказал адвокат в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

По его словам, из-за этого освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва.

«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть», — цитирует Рыбина «РИА Новости».

Гаджиев в 2017 году был осужден по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых — теракт и ведение агрессивной войны. Согласно приговору, россиянин участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Обмен заключенными в формате «35 на 35», дата которого пока согласовывается, должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

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