Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

«В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал юрист в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По данным Рыбина, один гражданин России, которого должны освободить, остается в украинском СИЗО. Его фамилию и причины сложившейся ситуации он не назвал.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны.

Однако позднее в этот же день адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.