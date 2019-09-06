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Адвокат заявил о продолжении подготовки обмена заключенными между Москвой и Киевом

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Подготовка сторон к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается. Об этом заявил в пятницу, 6 сентября, адвокат Валентин Рыбин.

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По его словам, пару дней необходимо соблюдать «режим тишины», отметил он в беседе с «РИА Новости». Ранее на этой неделе адвокат допустил, что обмен удерживаемыми лицами вряд ли состоится на текущей неделе.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по теме обмена заключенными пока не планируется.

В этот же день стало известно о включении в списки на обмен офицера ДНР Владимира Цемаха, похищенного Службой безопасности Украины в связи с делом о крушении малайзийского боинга MH17.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны.

Однако позднее в этот же день адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.

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