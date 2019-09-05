СМИ сообщили о включении похищенного СБУ Цемаха в обменный список

Офицер ДНР Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского боинга MH17, включен в списки на обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки», — уточнил собеседник агентства.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина приблизились в итоговой стадии переговоров по обмену заключенными. В этот же день Киевский апелляционный суд отменил арест офицера, освободив его в зале суда.

Цемах был задержан 27 июня и арестован в начале июля этого года по подозрению в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации»), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Boeing, выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. Расследованием ЧП занимается международная Международная следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов. Согласно ее докладу, поразивший Boeing ЗРК «Бук» был доставлен из России. По мнению группы, к крушению причастны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко. МИД России считает, что расследователи дискредитируют страну «в глазах международной общественности».