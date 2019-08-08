«Отношения РФ и АСЕАН не пострадали от катастрофы со сбитым Boeing»

Россия и Индонезия проведут консультации о строительстве АЭС в островной республике, станция может появиться на наиболее сейсмически безопасном острове Калимантан. Об этом в интервью «Известиям» рассказал постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов . Он также заявил, что в ноябре впервые пройдет встреча министров обороны РФ и асеановской десятки. По словам постпреда, страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) заинтересованы расширять сотрудничество не только с Россией, но и с Евразийским экономическим союзом — соответствующие консультации с объединением сейчас ведут Таиланд и Индонезия.

— В прошлом году, когда Владимир Путин посетил саммит Россия–АСЕАН в Сингапуре, наша страна наконец получила статус стратегического партнера при объединении. Хотелось бы уточнить, что нам дает этот статус? Как благодаря этому изменились отношения Москвы и асеановской десятки?

— Начнем с того, что к статусу мы шли действительно долго. Юбилейный саммит Россия–АСЕАН в Сочи в мае 2016 года поставил цель — движение к стратегическому партнерству. Стоит отметить, что АСЕАН — один из приоритетов внешней политики России, организация играет роль своего рода законодателя мод в ЮВА, вокруг нее образуются многосторонние механизмы с центральной ролью десятки, такие как АСЕАН +1, где «плюс один» — это один из восьми диалоговых партнеров объединения.

С тех пор как мы получили статус стратегического партнера в ноябре прошлого года, прошло не так много времени, но мы уже успели провести встречи между нашими постпредами в Нью-Йорке, Вашингтоне, Брюсселе, между послами в Нью-Дели. Намечены консультации по линии наших постпредств в Женеве. Кроме того, мы договорились с асеановцами, что в ноябре в Бангкоке проведем первую встречу министров обороны РФ и десятки.

Наша торговля растет, число российских туристов, посещающих страны АСЕАН, увеличивается довольно значительно (в 2018 году в один только Таиланд приехало свыше 1,5 млн россиян. — «Известия»).

А-1 Главы делегаций государств — участников саммита Россия–АСЕАН, Сингапур, 14 ноября 2018 года Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Работает Российский деловой совет по сотрудничеству с АСЕАН. Мы проводим регулярные бизнес-форумы с десяткой на полях международных экономических форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке. В этом году в столице Приморья также запланирована встреча бизнес-кругов РФ и объединения.

Продвигается сотрудничество и по линии нашего Роспотребнадзора. Мы проводим специальные обучающие курсы для инфекционистов, асеановских экспертов в области эпидемиологии на базе нашего центра во Владивостоке.

Если суммировать всё сказанное — статус стратегического партнера АСЕАН дал нашей стране возможность позиционировать РФ в регионе более выпукло, ярко и достойно нашего потенциала.

— Почему, по-вашему, этот статус так долго не давали России?

— Понимаете, ведь дело, по большому счету, не в названии. Всё дело в ткани взаимодействия. Мы не стремились немедленно получить этот статус только ради названия. А по мере наращивания потенциала сотрудничества пришли к выводу: пора делать соответствующую декларацию лидеров.

— Есть ли какие-либо конкретные цифры? Насколько увеличился наш товарооборот с того момента, как мы получили статус стратегического партнера?

— Готовых цифр за последние несколько месяцев у меня пока нет. Но стоит отметить, что Россия — восьмой крупнейший торговый партнер АСЕАН. И наши коллеги это признают.

— Хотелось бы перейти к сотрудничеству между ЕАЭС и АСЕАН. Сегодня зоны свободной торговли (ЗСТ) у нашего объединения есть только с Вьетнамом и Сингапуром...

— Нет, Сингапур еще только на подходе. Вот-вот получит.

— Ведутся ли переговоры с другими странами АСЕАН по поводу открытия ЗСТ?

— Да, переговоры идут с Индонезией и Таиландом. Практически все страны десятки согласны с нами в том, что среднесрочная цель — это создание ЗСТ на масштабном уровне между ЕАЭС и АСЕАН. Этот шаг даст российской экономике дополнительную возможность для проецирования интересов наших товаропроизводителей на очень емком асеановском рынке. А ведь это 650 млн человек.

Плюс к тому это очень быстро развивающиеся страны. Средний уровень темпов роста ВВП среди членов объединения 5,2%. Вот где вы видели в остальных регионах мира такой рост? Ну, пожалуй, только у Китая и Индии. Поэтому потенциал АСЕАН для нас представляет очень большой интерес.

— А есть ли конкретные сроки запуска этой ЗСТ на уровне двух объединений?

— Пока нет. Можно сказать, мы движемся к этой цели поэтапно, но достаточно твердо. На полях сингапурского саммита РФ–АСЕАН в 2018 году между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и секретариатом ассоциации подписан Меморандум о взаимопонимании. Один из министров ЕЭК — Татьяна Валовая несколько месяцев назад посетила асеановский секретариат в Джакарте, где состоялся очень продуктивный разговор о путях взаимодействия между двумя организациями. Фактически речь идет о реализации инициативы нашего президента о строительстве Большого евразийского партнерства.

А-4 Министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Перейдем к военно-техническому сотрудничеству. Есть ли среди стран региона интерес к российскому вооружению?

— Да, и потенциал в этом направлении у наших производителей крайне высок. Развивается сотрудничество с такими странами, как Индонезия, Вьетнам. Помимо «железа» мы взаимодействуем с АСЕАН и по другим направлениям. Так, наша страна совместно с Лаосом выступает координатором рабочей группы по разминированию . Неразорвавшиеся мины до сих остаются довольно серьезной проблемой в этом регионе, особенно в уже упомянутом Лаосе, Вьетнаме, Камбодже.

В скором времени мы запустим диалог с АСЕАН в сфере противодействия преступности в интернете — наши партнеры очень заинтересованы российским опытом в этой отрасли. Помимо этого, мы совместными усилиями продвигаем сотрудничество в сфере «умных городов». Всё это открывает для обеих сторон очень важные перспективы в области цифровой экономики.

— Насколько я помню, пару лет назад Россия планировала построить АЭС во Вьетнаме, но последний, в свете грянувшего финансового кризиса и катастрофы на «Фукусиме», в итоге отказался от этой идеи. А жаль, ведь вьетнамская АЭС «Ниньтхуан-1» могла бы стать флагманом по продвижению российского мирного атома во всей Юго-Восточной Азии. Есть ли сегодня у других стран региона интерес к нашим ядерным технологиям?

— Если речь идет о ядерной энергетике, стоит напомнить, что атом используется не только на АЭС, но и в медицине, в других научных исследованиях. И вот по этой линии у нас есть сотрудничество с целым рядом стран АСЕАН — с теми же Вьетнамом или Индонезией, например. В последней наблюдается большой интерес к строительству атомной электростанции, поскольку страна развивается очень быстрыми темпами и остро нуждается в дополнительных энергоресурсах. Намечаются предварительные консультации между «Росатомом» и соответствующими индонезийскими структурами по поводу возведения первого атомного реактора в стране. Он также станет первым российским проектом такого рода в ЮВА.

— То есть можно сказать, что мы способны построить АЭС в Индонезии, несмотря на то что это довольно сейсмоактивная страна?

— Видите ли, Индонезия очень разнообразна. Да, острова Ява, Бали, Сулавеси подвержены активности. Но самый большой остров архипелага — Калимантан — в целом спокоен. Там вполне можно было бы построить атомную электростанцию.

— Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в интервью «Известиям» рассказал, что инцидент со сбитым малайзийским Boeing MH17 не отразился на двусторонних отношениях наших стран. А как к ситуации отнеслись другие страны АСЕАН? Появилась ли какая-то отчужденность, как это произошло с Западом?

— Отношения РФ и АСЕАН от катастрофы с малайзийским Boeing и поднявшейся за ней шумихи никак не пострадали. Ключевая страна в этом вопросе — Малайзия, остальные страны АСЕАН ориентируются в этом вопросе на ее позицию.

Руководство королевства подходит к этому вопросу трезво, сбалансированно и понимает, что обвинения, которые звучат в адрес Москвы со стороны голландцев и других «западников», абсолютно беспочвенны и не доказаны. Поэтому позиция Куала-Лумпура в этом вопросе максимально объективная.