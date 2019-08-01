Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ

Отношения России и Малайзии никак не пострадали из-за инцидента с бортом MH17. Куала-Лумпур выступает за открытое расследование катастрофы и призывает страны Запада отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла. Он также возмутился тем, что западные партнеры не посвящают его страну во все детали процесса. Министр провел двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым и отдельно поблагодарил РФ за закупки пальмового масла на фоне бойкота со стороны ЕС, больно ударившего по малайзийской экономике.

Ничего еще не доказано

На полях саммита министров иностранных дел АСЕАН, проходящего в эти дни в столице Таиланда Бангкоке, собрались главы МИД более 30 государств, включая представителей собственно асеановской десятки, а также США, Японии, Турции и РФ. Столь повышенное внимание к региону лишний раз доказывает — центр мировой экономики медленно, но верно перемещается в Азию. На саммите появились даже столь отдаленные от ЮВА страны, как Норвегия, Канада и Великобритания — ее в Таиланде представлял только-только заступивший в должность министра Доминик Рааб. Из всех региональных партнеров объединения не пригласили только Иран. Ранее «Известия» уже писали, что Вашингтон жестко настаивал на том, чтобы Азия сократила общение с Тегераном. Видимо, давление сработало.

В программе у российского министра Сергея Лаврова двусторонние встречи с коллегами из Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Новой Зеландии и Малайзии. Разбавляет эту дальневосточную повестку только глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

С малазийским коллегой Лавров обсудил вопросы военно-технического сотрудничества, а также сверил позиции двух стран по расследованию сбитого над Украиной Boeing MH17. Как заявил «Известиям» глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла, Куала-Лумпур выступает против недоказанных обвинений Запада в адрес России и ее граждан. Министр отдельно напомнил — расследование еще продолжается, хотя к организации процесса у Малайзии есть немало вопросов.

— Сразу отмечу, что наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении, — подчеркнул политик. — Нас не устраивает тот факт, что некоторые наши партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных, в то время как ничего еще не доказано и расследование продолжается.

Глава МИДа также откровенно признался: несмотря на тот факт, что его страна приглашена для участия в международном расследовании катастрофы, ей не дают полный доступ ко всему объему информации.

— Как полноправный участник процесса мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. В свою очередь, мы обещаем проследить, чтобы процесс оставался открытым и обошелся без голословных заявлений, — заявил министр.

Помимо этого руководители российского и малазийского внешнеполитических ведомств обсудили и торговые вопросы. Сайфуддин Абдулла поблагодарил РФ за то, что та продолжает закупки пальмового масла. Это особенно важно на фоне бойкота со стороны ЕС, отметил политик. Масло приносит до 5% ВВП королевства, поставки товара за рубеж в 2018 году превысили $15 млрд.

Обсудили министры и сотрудничество в сфере образования. По словам главы МИД королевства, Малайзия заинтересована в том, чтобы отправлять как можно больше студентов в российские вузы.

— Наиболее перспективное направление в России — медицина. Нам нравится программа обучения врачебному делу в вашей стране, она отвечает самым высоким мировым стандартам. Но мы бы хотели, чтобы нашим студентам давали больше возможностей для практики полученных знаний. Мы попросили господина Лаврова обсудить этот вопрос с его коллегой из профильного министерства, — рассказал «Известиям» Сайфуддин Абдулла. — Также мы обсудили военно-техническое сотрудничество. Россия — один из крупнейших поставщиков вооружений. Малайзия заинтересована в том, чтобы укреплять наши связи с Москвой в этой отрасли. Не только в сфере покупки или продажи оружия, но также в развитии иных форм сотрудничества — возможно, провести совместные учения.

К слову, в сентябре на территории Таиланда и Китая пройдут антитеррористические учения АСЕАН и России. Нашу страну представят 40 офицеров от Восточного военного округа. Террористическая угроза — для Юго-Восточной Азии отнюдь не пустые слова. Достаточно вспомнить серию апрельских взрывов на соседней Шри-Ланке, унесшую жизни 253 человек, а также постепенно пробуждающиеся ячейки ИГИЛ (запрещена в РФ) на Филиппинах и в Индонезии — крупнейшей мусульманской стране мира. Побежденный в Сирии и Ираке халифат вполне может возродиться в регионе. Так в 2017 году сторонники радикалов уже захватили на Филиппинах целый город Марави.

Королевский прием

Главной интригой нынешних министерских переговоров стал вопрос о том, встретятся ли главы дипведомств России и США. И, несмотря на то что российский МИД в лице замминистра Сергея Рябкова такую возможность отмел — не сходятся графики, — надежда на диалог у российских журналистов оставалась. Встреча виделась логичной в свете того, что 2 августа окончательно перестанет действовать договор о сокращении ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Помимо этого, Вашингтон и Москва до сих пор не согласовали продление договора о сокращении наземных вооружений (СНВ-3). Ранее советник по безопасности президента США Джон Болтон публично выразил сомнение, что договор будет жить дальше.

Окончательно надежду на встречу похоронили организаторы саммита, подтвердившие корреспонденту «Известий», что Майкл Помпео прибывает в Бангкок на следующий день после отъезда российской делегации. Остается верить, что политики встретятся в конце сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

В целом для России нынешний саммит — первый в статусе стратегического партнера — прошел плодотворно. Открывая министерское совещание Россия–АСЕАН, Сергей Лавров отметил, что с момента сингапурского саммита в ноябре прошлого года заметно повысился уровень координации на международной арене.

— Разделяемая нашими странами внешнеполитическая философия фактически идентична, а подходы к решению актуальных проблем современности исключительно путем переговоров и диалога совпадают. Это особенно важно в условиях непростой ситуации в мире, — подчеркнул министр.

На фоне обострения между Южной Кореей и Японией, торговой войны Китая и США, а также заградительных мер ЕС против того же малайзийского пальмового масла Россия виделась как наиболее надежный, стабильный и верный партнер южноазиатской «десятки».