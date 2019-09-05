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Суд на Украине отменил арест похищенного СБУ офицера ДНР

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Фото: ТАСС/Андрей Иволгин
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Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, отменил арест Владимира Цемаха — похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) офицера ДНР в связи с делом о крушении малайзийского боинга MH17. Его постановили освободить в зале суда.

Ранее защита Цемаха обжаловала принятое Шевченковским районным судом решение о продлении ему ареста до 20 октября. Жалобу адвокатов удовлетворили, передает «РИА Новости».

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в заде суда немедленно», — зачитал постановление судья.

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Теперь Цемах обязан являться для проведения следственных действий по первому требованию следователя.

Сотрудники СБУ похитили Цемаха из его собственной квартиры 4 июля. Утверждалось, что он был задержан по подозрению в участии в террористической организации, уточняет RT.

Ранее сообщалось, что российская сторона хочет включить Цемаха в список заключенных для обмена. При этом прокуратура Нидерландов попросила Украину не выдавать Москве «ценного свидетеля» по делу MH17, уточняет «360».

Лайнер «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Расследованием занимается Совместная следственная группа под руководством Нидерландов, которая обвиняет Россию в появлении на Украине ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолет. При этом доказательства о непричастности Москвы игнорируются, а российская сторона не допускается к расследованию.

Москва неоднократно отмечала, что расследование ССГ сомнительно, противоречиво, а доказательства голословны.

5 сентября премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на ВЭФ, что нет достаточных основания для обвинения России в причастности к делу о крушении Boeing MН17. Он также предложил создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения Boeing MH17.

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