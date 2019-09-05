Премьер Малайзии предложил создать нейтральный орган для расследования по MH17

Для справедливого расследования крушения Boeing MH17 необходимо создать нейтральный орган с экспертами из разных стран, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад 5 сентября на полях Восточного экономического форума.

По его словам, международное расследование катастрофы малазийского Boeing MH17 не может быть справедливым и нейтральным, так как во многом основано на позиции людей, пострадавших от произошедшего. При этом обвинения в адрес России вызваны лишь плохими отношениями Запада и Москвы, подчеркнул Мохамад.

«Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование. Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми», — цитирует премьера 5 сентября «РИА Новости».

Мохамад отметил, что сложно поверить в то, что Совместной следственной группе (ССГ) удалось установить, кто именно стрелял в Boeing MH17. При этом он выразил готовность выслушать доказательства немецкого детектива Йозефа Реша, расследовавшего дело о катастрофе. Ранее Реш сообщил, что ему известны ответственные за трагедию и другие данные, которые игнорирует ССГ.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Расследование произошедшего занимается группа под руководством Нидерландов. При этом Россию, которую к расследованию не допустили, обвиняют в том, что на Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого поразили лайнер.

Махатхир Мохамад ранее неоднократно указывал, что расследование политизировано и направлено на возложение вины на Россию.