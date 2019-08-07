Частный детектив из ФРГ заявил о готовности обнародовать данные о крушении MH17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследовавший крушение малайзийского Boeing над территорией Донбасса, готов обнародовать собранные им данные о причинах трагедии. Как сообщает «РИА Новости» в среду, 7 августа, Реш может обратиться с соответствующим предложением к России, Малайзии и другим странам.

Детектив заявил агентству, что обнародует имеющиеся у него сведения, в том числе имена лиц, ответственных за крушение лайнера, а также данные с американских спутников, если официальное международное следствие не отреагирует на его повторный запрос принять эти доказательства.

Ранее Реш пытался передать собранную информацию Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), но получил отказ.

«Я сейчас еще раз напишу в ССГ вместе с моим адвокатом. Это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию», — сказал детектив. Он отметил, что не может заставить никого из следственной группы принять обнаруженные им сведения, но может обнародовать их «вместе с Малайзией, Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать».

Реш подчеркнул, что готов в качестве свидетеля выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если будет организован процесс по искам родственников жертв крушения MH17.

О попытке Реша передать следствию доказательства сообщалось 30 июля. Тогда детективу отказали, поскольку он настаивал на публичном формате раскрытия материалов.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в свою очередь заявил, что недоволен ходом расследования. Он назвал расследование политизированным, имеющим цель возложить вину на Россию.