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Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17

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Фото: TASS/ZUMA
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Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе малайзийского Boeing MH17, произошедшей в июле 2014 года в небе над Донбассом, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне, но получил отказ от голландской стороны.

По его словам, причиной отказа стало условие раскрытия доказательств в присутствии мировых СМИ, передает «РИА Новости».

Реш пояснил, что настаивал на публичном формате передачи материалов, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием.

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Детектив также опубликовал на сайте своей фирмы Wifka открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке.

В письме говорится, что он намерен предоставить сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и пунктов службы управления воздушным движением украинской армии, телефонные переговоры украинских военных и спецслужб о состоявшемся 17 июля 2014 года полете самолета президента России Владимира Путина (в этот день президент РФ возвращался из Бразилии в Москву. — Ред.) до и после крушения MH17.

В списке сведений, которые детектив готов предоставить ССГ, также имя информатора, «которому было уплачено 15,5 млн в разной валюте» наличными, а также наименование учреждения, в котором работал информатор. Реш также сообщил, что готов предоставить следствию и дополнительные документы, которые «не упомянуты по соображениям безопасности».

Ранее в июле руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа о крушении самолета MH17 рассказал, как США и Украина хотели завладеть бортовыми самописцами после катастрофы.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе.

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