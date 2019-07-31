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Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

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Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».

«Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — подчеркнул политик.

Министр отметил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.

«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — добавил Абдулла.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 1 августа.

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