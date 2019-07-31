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Лавров анонсировал визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум во Владивосток.

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Об этом он сообщил во время переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой в среду, 31 июля, передает «РИА Новости».

«Мы ценим наши отношения, господин министр. Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году», — сказал Лавров.

Министр находится с двухдневным визитом в Бангкоке. Там он примет участие в министерском совещании РФ–АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Лавров уже провел переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, а также со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем.

Пятый Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке. 18 июля была опубликована архитектура деловой программы мероприятия.

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