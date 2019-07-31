Лавров анонсировал визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум во Владивосток.

Об этом он сообщил во время переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой в среду, 31 июля, передает «РИА Новости».

«Мы ценим наши отношения, господин министр. Президент России и ваш премьер-министр провели очень хорошую встречу в прошлом году», — сказал Лавров.

Министр находится с двухдневным визитом в Бангкоке. Там он примет участие в министерском совещании РФ–АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Лавров уже провел переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, а также со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем.

Пятый Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке. 18 июля была опубликована архитектура деловой программы мероприятия.