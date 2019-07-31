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В Бангкоке началась встреча Лаврова с главой МИД Вьетнама

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в среду, 31 июля, встречу со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем.

Переговоры проходят в Бангкоке в закрытом режиме, сообщает агентство ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства 30-31 июля находится с двухдневным визитом в Таиланде. Позже в среду он собирается принять участие в министерском совещании РФ–АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Накануне Лавров провел переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. Министры обсудили перспективы развития экономического и инвестиционного сотрудничества, позиции по международным и региональным вопросам, кооперацию в военной сфере и др.

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