Патрушев обсудил с главой Минобороны Малайзии расследование по MH17

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с министром обороны Малайзии Мохаммадом Сабу обсудил ход расследования по сбитому над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он согласился с критикой в адрес следователей за политизированность, сообщает во вторник, 27 августа, «РИА Новости».

«Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения», — отметили в СБ России.

В ходе пребывания в Малайзии Патрушев также провел встречи с гендиректором Совета нацбезопасности Енку Хамза Туан Матом, состоялись межведомственные консультации с участием представителей ведомств и министерств.

1 августа сообщалось, что Куала-Лумпур выступает за открытое расследование катастрофы и призывает страны Запада отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в свою очередь заявил, что недоволен ходом расследования. Он назвал расследование политизированным, имеющим цель возложить вину на Россию.