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Премьер Малайзии заявил об отсутствии оснований для обвинения России в деле MH17

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Малайзия не считает, что есть достаточные основания для обвинения России в причастности к делу о крушении Boeing MН17 на Украине в 2014 году. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Махатхир Мохамад.

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«Мы сомневаемся в этом. Как незаинтересованное лицо я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 5 сентября.

Кроме того, Мохамад призвал создать нейтральный орган для расследования трагедии, чтобы исключить политизированность. По его мнению, обвинения в адрес России звучат из-за плохих отношений Москвы и Запада.

Лайнер «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Расследованием произошедшего занимается Совместная следственная группа под руководством Нидерландов, которая обвиняет РФ в появлении на Украине ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолет. При этом доказательства о непричастности Москвы игнорируются, а Москва к расследованию не допускается. Мохамад ранее указывал, что следователи решили просто возложить вину на Россию.

Российская сторона также отмечала, что расследование ССГ сомнительно, противоречиво, а «доказательства» голословны.

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