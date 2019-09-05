Прямой эфир
Сюжет:

Премьер Малайзии заявил, что был бы рад приезду Путина в страну

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что был бы рад приезду президента России Владимира Путина в свою страну.

Песочные азы: МЭР создаст особый режим для восьми отраслей
В упрощенном регуляторном порядке можно будет, например, выпускать облигации на блокчейне

По словам политика, «это стало бы продолжением диалога, который мы ведем». Об этом Мохамад заявил «РИА Новости» в преддверии встречи с российским лидером, которая пройдет в четверг, 5-го сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мохамад подчеркнул, что Малайзия может «способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии».

По словам Владимира Путина, Малайзия является приоритетным партнером России в Азии.

«Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно», — передает RT слова российского лидера.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров счел неверным считать Китай «старшим братом» России
Стали известны итоги встречи лидеров России и Индии на ВЭФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019