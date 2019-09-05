Премьер Малайзии заявил, что был бы рад приезду Путина в страну

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что был бы рад приезду президента России Владимира Путина в свою страну.

По словам политика, «это стало бы продолжением диалога, который мы ведем». Об этом Мохамад заявил «РИА Новости» в преддверии встречи с российским лидером, которая пройдет в четверг, 5-го сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мохамад подчеркнул, что Малайзия может «способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии».

По словам Владимира Путина, Малайзия является приоритетным партнером России в Азии.

«Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно», — передает RT слова российского лидера.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.