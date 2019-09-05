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Стали известны итоги встречи лидеров России и Индии на ВЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ходе двухсторонней встречи лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди было принято совместное заявление «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества». Как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, наибольшие перспективы кооперации Москвы и Нью-Дели прослеживаются в военно-технической сфере.

К 2024–2025 годам Москва завершит поставки Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В прошлом году стороны подписали пакет контрактов, включающих снабжение республики российскими фрегатами проекта 11356. В марте нынешнего года в Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова.

Отмечается, что общий объем товарооборота между двумя странами может вырасти до $30 млрд к 2025 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перевод на Русский: на чем сошлись главы РФ и Индии во Владивостоке

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