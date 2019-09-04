Россия и Индия запланировали увеличить товарооборот до $30 млрд

Объем товарооборота между Россией и Индией запланировано довести до $30 млрд к 2025 году. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, в настоящее время уровень российско-индийской торговли составляет $11 млрд. Государствам предстоит снижение барьеров, которые есть между ними.

«Это касается и нормативки — соглашения об инвестициях, соглашения о двойном налогообложении и еще ряда других документов», — цитирует министра «РИА Новости». Речь идет о развитии каналов поставок, финансово-банковской сфере и платажей в нацвалютах. «Три таких фундаментальных направления, которые уберут значительную часть проблем», — отметил Орешкин.

У России и Индии есть потенциал в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, цифровой экономике, добавил глава Минэкономразвития.

Нарендра Моди в эти дни находится во Владивостоке по приглашению Владимира Путина для участия в ВЭФ в качестве почетного гостя. Ранее в этот день индийский премьер оставил еще один твит на русском языке, в котором подчеркнул важность визита на Дальний Восток и признался, что с нетерпением ждет участия в мероприятиях форума.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.