Прямой эфир
Сюжет:

Россия и Индия запланировали увеличить товарооборот до $30 млрд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем товарооборота между Россией и Индией запланировано довести до $30 млрд к 2025 году. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы сможем найти перспективные проекты на Дальнем Востоке»
Вице-премьер Республики Корея по экономике Хон Нам Ги — о предложениях, которые Сеул подготовил к ВЭФ

По его словам, в настоящее время уровень российско-индийской торговли составляет $11 млрд. Государствам предстоит снижение барьеров, которые есть между ними.

«Это касается и нормативки — соглашения об инвестициях, соглашения о двойном налогообложении и еще ряда других документов», — цитирует министра «РИА Новости». Речь идет о развитии каналов поставок, финансово-банковской сфере и платажей в нацвалютах. «Три таких фундаментальных направления, которые уберут значительную часть проблем», — отметил Орешкин.

У России и Индии есть потенциал в развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, цифровой экономике, добавил глава Минэкономразвития.

Нарендра Моди в эти дни находится во Владивостоке по приглашению Владимира Путина для участия в ВЭФ в качестве почетного гостя. Ранее в этот день индийский премьер оставил еще один твит на русском языке, в котором подчеркнул важность визита на Дальний Восток и признался, что с нетерпением ждет участия в мероприятиях форума.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Моди по-русски поблагодарил Путина за визит на комплекс «Звезда»
Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019