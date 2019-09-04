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Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Ждем вас в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», — обратился российский к индийскому премьеру на переговорах.

Путин уточнил, что также планирует встретиться с Моди на саммите БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

В конце июня Путин в ходе саммите G20 в японской Осаке пригласил президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа приехать на торжества по случаю 75-летия Победы.

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