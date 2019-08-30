Россия пригласила генсека ООН на празднование юбилея Победы

Россия направила приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом в пятницу, 30 августа, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на брифинге по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Конечно, мы готовы его принять», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот же день сообщалось, что Россия направит приглашение на празднование юбилея Победы украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

28 июня на встрече в Осаке президент РФ Владимир Путин пригласил на празднование американского лидера Дональда Трампа. Отмечалось, что глава Белого дома отреагировал на приглашение позитивно. Тогда же Путин пригласил на юбилей Победы и президента Франции Эммануэля Макрона.