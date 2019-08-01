Путин пригласил Лукашенко на торжества в Москву 9 мая 2020 года

Российский лидер Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщил посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Выступая в четверг, 1 августа, в Минске на митинге-реквиеме в связи со 105-летием начала Первой мировой войны, он отметил, что в Белоруссии ведется подготовка к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уважение к истории Первой мировой войны, особому легендарному подвигу солдат Великой Отечественной войны — это то, что на белорусской земле особо почитается, и за это мы все говорим спасибо руководству Беларуси», — добавил дипломат.

В конце июля стало известно, что власти Польши пригласили Александра Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Среди приглашенных числятся также руководители стран НАТО, Евросоюза, Восточного партнерства, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп.