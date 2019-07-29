Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный в ходе досрочных выборов в Верховную раду депутат от партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

«Я проголосую против и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют», — сказал Бужанский журналистам «Страна.ua».

Он также оценил идею оставить в официальном календаре только День памяти и примирения, которые отмечают 8 мая.

«А что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос», — сказал политик.

По его словам, примиряться с современными жителями Германии нет необходимости, так как с ними украинцы и так живут в мире.

«Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться», — добавил кандидат в депутаты.

До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

26 июля Центральная избирательная комиссия Украины огласила итоги досрочных выборов в Верховную раду, прошедших 21 июля. По данным ЦИК, «Слуга народа» победила, набрав 43,16% голосов. Также парламент прошли четыре политические силы: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.