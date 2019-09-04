Перевод на Русский: на чем сошлись главы РФ и Индии во Владивостоке

В эти дни к Владивостоку приковано внимание практически всего мира. На V Восточный экономический форум, который 4 сентября стартовал на острове Русском, съехались более 5 тыс. участников из 50 стран мира. Ждут здесь и глав ряда государств. Первым в столицу Приморья с государственным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. И хотя его приезд был приурочен к ВЭФ, в день открытия форума президент Владимир Путин и его индийский коллега работали по двусторонней программе. Лидеры обсудили не только ключевые вопросы взаимодействия, но и приняли совместное заявление «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества». Как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, наибольшие перспективы кооперации Москвы и Нью-Дели сегодня прослеживаются в военно-технической сфере.

В ожидании четверга

Помимо Нарендры Моди, который уже приехал на остров Русский, во Владивостоке ждут лидеров Малайзии, Японии и Монголии. Всего же за три дня в столице Приморья побывают более 5 тыс. человек, включая 480 руководителей российских и 140 иностранных компаний. Не обойдут своим вниманием форум и представители Запада. Даже делегации из США и Великобритании, чьи правительства за последние годы словно соревновались за звание флагмана антироссийской политики, взяли курс на Русский.

В 2018-м на ВЭФ было подписано 220 соглашений на общую сумму более 3 трлн рублей. В этом году организаторы ожидают ничуть не меньшего масштаба сделок и даже прогнозируют увеличение объемов — участники форума успели в первый же день подписать ряд соглашений. Например, регионы Дальнего Востока между собой договорились сотрудничать в сфере круизного туризма. А правительство Камчатского края подписало с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и компанией-инвестором соглашение о создании вокруг вулканов Камчатки курорта международного класса.

Были достигнуты и другие договоренности. Однако так сложилось, что внимание СМИ в первый день форума сосредоточилось в основном на переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди, перетянувших на себя всю восточную повестку.

Совместный путь

Москву и Нью-Дели объединяет особо привилегированное стратегическое партнерство, а между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди сложились весьма доверительные отношения, поэтому ожидания от прошедших переговоров были действительно большими. Встреча российского президента и индийского лидера в определенном смысле затмила начало ВЭФ, став главным событием во Владивостоке в день открытия форума. Особенно учитывая тот факт, что переговоры заняли не два или три часа, а длились фактически весь день. Более того, Нарендра Моди стал первым премьером Индии, посетившим Владивосток.

Владимир Путин тепло встретил индийского лидера на причале острова Русский примерно в два часа дня по местному времени. Твердой и быстрой походкой, обмениваясь короткими репликами и улыбаясь, они последовали с пирса на катер «Ураган». От бухты Аякс политики по Японскому морю отправились на верфь комплекса «Звезда», где ознакомились со строительством сухого дока, позволяющего ремонтировать корабли любого размера, а также осмотрели макеты судов. Российский лидер в первую очередь обратил внимание индийского премьера на модель крупнейшего атомного ледокола в мире.

Уже после посещения предприятия состоялась беседа в формате тет-а-тет, а также переговоры в расширенном составе. Одной из основных тем диалога стал вопрос развития экономического сотрудничества. Страны поставили перед собой цель довести объем товарооборота до $30 млрд к 2025 году.

— Убежден, дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков откроются с созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Это наша общая цель, и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соответствующего соглашения, — заявил Владимир Путин.

Приоритетное значение уделяется взаимодействию в области энергетики. Российский президент подчеркнул, что индийские энергоконцерны приглашены к участию и в других перспективных проектах, таких как «Дальневосточный СПГ» и «Арктик СПГ – 2». Кроме того, в соответствии с графиком реализуется флагманский проект в сфере мирного атома — строительство АЭС «Куданкулам». В течение 20 лет в Индии будет возведено не менее 12 энергоблоков по российскому дизайну, добавил глава РФ.

Нельзя забывать и об интенсивном сотрудничестве в военно-технической сфере. В настоящий момент успешно выполняется двусторонняя программа по ВТС, рассчитанная до 2020 года. По словам Владимира Путина, «прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет». К 2024–2025 годам Москва завершит поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В прошлом году стороны подписали пакет контрактов, включающих снабжение республики российскими фрегатами проекта 11356. Более того, в марте нынешнего года в индийском городе Корве открыли завод по производству автоматов Калашникова.

— У наших стран есть колоссальные перспективы в военно-технической сфере. Россия за последнее время наглядно продемонстрировала свои возможности, — заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — У нашего вооружения, особенно в соотношении цена–качество, нет конкурентов. К примеру, американское по многим показателям слабее, тем не менее в десятки раз дороже. Поэтому даже одна из ведущих стран НАТО — Турция решилась на поставки российских ЗРК, а сейчас рассматривает возможность приобретения истребителей Су-57.

В ходе переговоров политики обсудили и региональные кризисы, в частности, ситуацию в Афганистане. При этом Нарендра Моди назвал сотрудничество России и Индии залогом многополярного мира. А еще индийский гость принял приглашение приехать на 75-летие Победы в Великой Отечественной в 2020 году.

Депеша Моди

По итогам переговоров всего было подписано 15 документов. В частности, стороны приняли комплексное совместное заявление «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества», в котором выражается настрой на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая внешнеполитическую координацию. Кроме того, была согласована стратегия действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также программа по расширению кооперации в нефтегазовой сфере.

— Индия — страна, с которой наши отношения развиваются в позитивном плане. Это касается не только торговли, экономики и политики, но и научной или культурно-гуманитарной сфер. Мы должны дорожить этими отношениями, — пояснила «Известиям» руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Вечером политиков ожидала насыщенная культурная программа. Но прежде чем отправиться с Нарендрой Моди на экспозицию «Улица Дальнего Востока», а позже осмотреть выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, Владимир Путин успел побеседовать с главой ФИФА Джанни Инфантино и познакомить его с премьером Индии. На этом общение лидеров во Владивостоке не заканчивается. Уже 5 сентября политики примут участие в пленарном заседании ВЭФ, а также вместе с премьер-министром Японии и президентом Монголии посетят турнир по дзюдо.

Между тем 4 сентября Владимир Путин также принял участие в заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Поручение разработать эту программу было дано российским президентом по итогам предыдущего ВЭФ.

В ходе заседания Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто считает Дальний Восток «балластом», а также обратил внимание на демографические проблемы региона. По мнению главы государства, ситуация с численностью населения — один из главных индикаторов развития. А в этой части России он «находится в тревожной, в красной зоне».