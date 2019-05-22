Моди Вивенди: индийский премьер сохраняет свое кресло

Для одних Нарендра Моди — защитник Индии и индуизма, лидер с сильной рукой и стальной волей, в которых страна так нуждается. Для других — политик с авторитарными замашками , из-за которого крупнейшая демократия мира переживает невиданную доселе поляризацию, сродни Америке президентства Дональда Трампа. Но первых в Индии все-таки больше: если верить экзитполам, по итогам нынешних выборов большинство в парламенте вновь отходит Бхаратия джаната парти. А значит, Нарендра Моди остается в кресле премьера на второй срок .

Долгие выборы

Пожалуй, ни в одной стране мира парламентские выборы не длятся так долго, как в Индии, насчитывавшей к этому году 900 млн избирателей. Процесс волеизъявления в этой крупнейшей демократии мира стартовал еще 11 апреля, а его последний, седьмой, этап завершился лишь 19 мая. И только 23-го избирательная комиссия должна огласить официальные итоги.

Моди Вивенди Нарендра Моди со своими союзниками в партийном штабе в Нью-Дели Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

Тем не менее общий расклад появился в прессе уже в начале нынешней недели. Согласно большинству экзитполов, правившая с 2014 года коалиция во главе с Бхаратия джаната парти (БДП) легко проходит необходимый для спокойного правления рубеж в 272 кресла в 542-местной нижней палате парламента . Даже по самым скромных проекциям, альянс под руководством действующего лидера БДП и премьер-министра Нарендры Моди, получает 287 мест. Самые оптимистичные прогнозы и вовсе сулят правоцентристам 350 мест.

А вот дела у главных соперников правящей партии — Индийского национального конгресса (ИНК) — выглядят куда хуже . Как показал поствыборный опрос India Today и соцслужбы Axis, главной оппозиционной силе под руководством представителя знаменитой династии Ганди Рахула достанется от 77 до 108 мест в парламенте.

Соседи в помощь

Победа Нарендры Моди и его сторонников особого сомнения ни у кого не вызывает. Хотя еще в начале года шансы правящих правоцентристов на переизбрание выглядели призрачнее . В конце 2018-го БДП проиграла соперникам сразу три важных штата в ходе региональных выборов, и многие восприняли это как своего рода лакмусовую бумажку настроений избирателей перед новыми парламентскими выборами.

Моди Вивенди Чиновники опечатывают машины для голосования на избирательном участке после окончания последнего этапа всеобщих выборов Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Но ситуацию изменили события 14 февраля в индийском Кашмире, когда от рук пакистанских террористов погибли 40 индийских военных. Тогда ответ Нью-Дели — как военный, так и дипломатический — оказался быстрым, четким и весьма решительным.

— «Сильная рука» в отношениях с пакистанскими боевиками сыграла свою роль в обеспечении победы на выборах партии премьера Моди. Фактически это первые в истории Индии выборы, на которых национальная безопасность стала главной темой, — рассказал «Известиям» вице-президент индийского исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Индуизм превыше всего

Индия всегда выстраивала имидж светской республики, где есть место представителям разных религий. Но за пять лет в стране появился явный крен в сторону индуистского национализма, который сам Моди тщательно продвигал.

Сторонники премьера восприняли это как справедливое и долгожданное возвращение индуизму той центральной и заслуженной роли, которую эта религия и должна играть в стране. Меньшинства (прежде всего 170 млн индийских мусульман) и либералы — как путь к разжиганию межрелигиозной ненависти.

Моди Вивенди Сторонники правящей партии «Бхаратия джаната» Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Ставка на приоритет индуизма вкупе с активно культивируемым имиджем сильного лидера многих жителей подкупила . У других родила сравнения Нарендры Моди с Дональдом Трампом — не только ввиду любви индийского лидера обращаться к избирателям по каналу Twitter, но и по причине излишней персонификации индийской политики. Если раньше упор делался на партии, а не на личности, то с приходом к власти Моди парламентские выборы в Индии стали всё больше напоминать по стилю выборы президента в США.

2019-05-06T054715Z_1101946359_RC11D5E5FFD0_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION Самые масштабные выборы в мировой истории подходят к завершению. Процедура голосования за кандидатов в депутаты нижней палаты индийского парламента разбита на семь этапов и проходит по очереди в 29 штатах и семи союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Правом голоса на этих выборах обладает около 900 млн человек, в том числе живущих в труднодоступных пустынных, горных и болотистых районах. По закону ближайший участок для голосования должен находиться не далее 2 км от избирателя. Чтобы организовать такое масштабное мероприятие, к работе на выборах пришлось привлечь более 10 млн человек. Им приходится доставлять урны на вертолетах, лодках и даже слонах Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri 2019-04-22T101106Z_1456731793_RC1331283600_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION На территории страны было организовано более 1 млн избирательных участков Фото: REUTERS/Amit Dave 2019-05-06T083647Z_2087137114_RC189DAAB230_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION В организации выборов задействовано более 5 млн чиновников и полицейских Фото: REUTERS/Danish Ismail 2019-04-25T124343Z_1579239722_RC1C8636A3B0_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION-MODI-ROADSHOW Основная борьба на этих выборах разворачивается между двумя ведущими политическими партиями. Одна из них — правящая Индийская народная партия, во главе которой стоит действующий премьер-министр Нарендра Моди Фото: REUTERS/Adnan Abidi 2019-05-12T053908Z_1878731587_RC1CABE5EB60_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION-GANDHIS Главный соперник — оппозиционный «Индийский национальный конгресс», возглавляемый Рахулом Ганди, внуком Индиры Ганди и выходцем из самого влиятельного политического клана страны Неру-Ганди Фото: REUTERS/Adnan Abidi 2019-04-29T102506Z_36257586_RC1EDA75AA70_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION В ходе предвыборной кампании Ганди пообещал выделять каждый месяц по $1 тыс. на каждого бедняка Фото: REUTERS/Amit Dave 2019-04-18T143418Z_91937165_RC122A395D60_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION Действующий премьер Моди еще перед прошлыми выборами в 2014 году пообещал превратить Индию в экономическую и военную супердержаву Фото: REUTERS/Danish Ismail 20190506_zaa_s197_084 Партия, которая получит не менее 272 мест в парламенте, сможет сформировать правительство, а ее лидер — стать премьер-министром Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Avishek Das 20190411_zaa_s197_070 Для предотвращения фальсификаций и «каруселей» пальцы проголосовавших избирателей помечают трудносмываемыми чернилами Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Saqib Majeed 2019-05-05T134424Z_364068538_RC1E11477900_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION Ожидается, что подсчет голосов займет не менее трех дней. Окончательные результаты должны появиться к 23 мая Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri 2019-04-23T060914Z_974058971_RC19101A4C20_RTRMADP_3_INDIA-ELECTION На организацию этого выборного процесса Индия потратит около $7 млрд, он станет самым дорогим в мировой истории Фото: REUTERS/Anuwar Hazarika

Обещания и провалы

Партия Моди пришла к власти в 2014 году как настоящий триумфатор — она получила абсолютное большинство. Во многом такого результата помогло добиться обещание создавать по несколько миллионов рабочих мест ежегодно. Оно во многом так и осталось словами. Как, например, и еще одно ключевое предвыборное обещание Нарендры Моди пятилетней давности — очистить Ганг, пятую по степени загрязненности реку в мире. На эти цели еще в 2015 году было выделено $2,8 млрд, но в конце прошлого года ООН признал Ганг «ужасно загрязненной», а усилия по ее очистке — «абсолютно недостаточными».

Но главный просчет правительства Моди случился в конце 2016-го, когда была затеяна непродуманная денежная реформа, моментально превратившая 86% наличных в стране в ничего не стоящую бумагу. Цель реформы состояла в борьбе с теневым сектором экономики и прекращению практики ухода от налогов. Но в итоге обмен крупных купюр закончился тем, что своих накоплений лишились не богачи, а беднейшие слои населения.

Тем не менее в экономическо-социальной политике БДП были и некоторые просветы , напомнил «Известиям» эксперт по Индии международного Центра роста при Лондонской школе экономики Кумар Дас. В этот ряд он включил программы правительства по обеспечению медстраховками экономически отсталой части общества, электрификацию в сельской местности, упрощение чрезвычайно сложной системы сбора налогов на уровне штата и федерального бюджета, а также ряд жилищных и кредитных программ, мобилизовавших в пользу правящей партии средний класс.

Моди Вивенди Индийские избиратели после голосования на избирательном участке во время заключительной фазы всеобщих выборов в Индии Фото: Global Look Press/Saqib Majeed

— Приверженность Моди экономике является частью его плана по превращению Индии в лидера мировых финансов. Ни один из этих проектов не завершен, и о каких-то позитивных итогах говорить рано. Тем не менее все эти начинания помогли Моди. При надлежащей медийной стратегии он убедил 1,34 млрд индийцев в том, что с ним они могут себя чувствовать в большей безопасности, чем раньше, — резюмировал Кумар Дас.

В том что касается внешних связей, больших изменений ждать не приходится. Как и прежде, политика Нью-Дели будет максимально многовекторной и прагматичной.

— Отношения с Пакистаном будут зависеть от того, как Исламабад решит проблемы, с которыми он сталкивается внутри страны (подразумевается борьба с терроризмом. — «Известия»). Отношения с Китаем всегда будут сочетать черты сотрудничества и конкуренции, и многое будет упираться в то, будет ли Индия по-прежнему ощущать, что у Китая есть гегемонистские планы на евразийском континенте и в океанах вокруг него , — считает Нандан Унникришнан.