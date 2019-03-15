«Никакого эффекта на наши двусторонние связи санкции не оказали»

Индийские предприниматели планируют расширять сотрудничество с различными регионами России, в том числе, с Крымом и Дальним Востоком. Об этом «Известиям» заявил глава конфедерации промышленности южноазиатской республики Чандражит Банерджи, прибывший с визитом на саммит бизнес-диалога двух стран. Он также рассказал о том, что американские санкции против РФ никак не отразились на ее привлекательности для индийских инвесторов и отметил, что аналогичные меры США против Ирана также не повлекли никаких последствий для индо-иранских отношений.

— В апреле начинаются выборы в нижнюю палату индийского парламента. Они пройдут с 11 апреля по 19 мая, в них примут участие свыше 900 млн человек. Как говорят многие эксперты, выборы станут решающими для премьер-министра Нарендры Моди. В связи с этим хотелось бы спросить о результатах пятилетнего правления его кабинета. Как за это время изменились отношения Москвы и Нью-Дели в экономическом плане?

— За эти годы оба лидера — и российский, и индийский — определили новую парадигму для двустороннего сотрудничества. За пять лет основные цифры в товарообороте совершили огромный скачок: двусторонняя торговля выросла с $8–9 млрд до $11 млрд. Вместе с тем у индийских инвесторов растет интерес к России, к вложению капитала в новые для нас отрасли — например, в IT-технологии, стартапы. Мы также открываем для себя новые российские регионы — нам интересна Арктика и Дальний Восток .

индия Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вы говорите, что инвестиционный климат между двумя странами улучшается. Как на него повлияло введение американских санкций? Изменилось ли отношение индийских инвесторов к России после этого?

— На данный момент никакого эффекта на наши двусторонние связи эти санкции не оказали. Поскольку за прошедшие пять лет лидеры наших стран определили фокус в наших отношениях, я думаю, что сегодня возможности для индийских инвестиций в экономику РФ только укрепляются .

— То есть мы можем сказать, что американские санкции не повлияли на индийско-российскую торговлю?

— Не думаю. Индийские компании не были затронуты этими ограничениями, они продолжали и продолжают позитивно расценивать Россию. Нет никаких причин, по которым индийские компании должны чувствовать, что есть причина для их ухода с российского рынка. Здесь есть огромные возможности для нас.

— Есть ли у индийских компаний намерения открыть свой бизнес в Крыму?

— О, да. В данный момент мы стараемся взаимодействовать с различными регионами России. Я думаю, что в фокусе индийских компаний в ближайшее время будут Арктика и Дальний Восток (в мае 2014 года ОАО «НК «Роснефть» подписала с индийской нефтяной компанией OVL меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России.​​​​​​ — «Известия»).

индия Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский



Дальний Восток — это место силы, регион будет чрезвычайно важен для нас в будущем. Что касается Крыма, то следует отметить, что мы рассматриваем различные варианты по всей стране. Мы планируем наращивать сотрудничество в новых для нас областях, например в сельскохозяйственной сфере, но при этом не забывать и о традиционных для нас отраслях, таких как оборонная промышленность. Из нового: обработка пищевых продуктов, инновационные технологии, деревообработка. Мы бы хотели продвинуться дальше и в области молодежного сотрудничества, чтобы молодежь Индии и России лучше узнала друг друга.

— Продолжая тему санкций, я хотел бы спросить, как американские меры против Ирана повлияли на индийских инвесторов? Французская нефтяная компания Total после введения ограничений против Исламской республики тут же заявила о выходе с иранского рынка. Нет ли среди индийских компаний тех, кто хочет поступить аналогично?

— Я не слышал об этом. Конечно, тем компаниям, которые тесно связаны с США, в ближайшем будущем придется пересмотреть свою стратегию. Но определенно могу сказать, что мы не даем никаких директив нашим компаниям и не давим на них с тем, чтобы они ушли из Ирана. Что касается предприятий, которые занимаются экспортом своей продукции в Исламскую Республику, они никак не пострадали от введения американских ограничений.

индия Глава конфедерации индийской промышленности Чандражит Банерджи Фото: Getty Images/Indranil Bhoumik

— Движемся к следующему соседу Индии — Пакистану. Как недавнее обострение на границе сказалось на индийской экономике?

— Наша торговля с Пакистаном находится на крайне низком уровне , поэтому могу сказать, что влияние конфликта было минимальным. Экономика Индии взаимодействует с различными мировыми экономиками — со странами «большой двадцатки», мы являемся крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций из этих стран. Мы также активно сотрудничаем с другими странами региона — Бангладеш и Шри-Ланкой, вкладываем большие инвестиции в Африку, развиваем связи с Латинской Америкой, с Юго-Восточной Азией. С Россией у нас образцовые отношения.

— Рассматривает ли индийский бизнес Пакистан как возможную площадку для инвестиций?

— В ситуации, в которой мы находимся в данный момент, нет.

— Вернемся к выборам — как пятилетнее правление премьер-министра Моди сказалось на индийской промышленности?

— Я думаю, что за последние пять лет произошел очень сильный рост промышленности, появился устойчивый прирост иностранных инвестиций в экономику страны. Это было заявлено как одна из целей Моди в начале его срока. Изменились условия для открытия и ведения своего бизнеса в Индии — всё стало намного проще (в 2018 году Индия заняла 77 место в рейтинге легкости ведения бизнеса, в 2014 году она занимала 142-е место. — «Известия»).

индия Нарендра Моди — индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Помимо нормативно-правовой базы, за последние пять лет начали развиваться области, которые до этого были слабо представлены. Например, мы никогда не были так сильны в стартапах, сегодня же вся Индия стала огромной нацией стартапов. Недавно мы провели опрос среди малых и средних компаний и обнаружили, что за последние четыре-пять лет они смогли увеличить занятость на 14%.

Пять лет назад налогообложение было одной из самых сложных и запутанных историй в Индии, но теперь и эта сфера облегчена. Правительство сделало ставку на повышение уровня жизни в каждом отдельном штате, то есть начало применять стратегию конкурентного федерализма. Штаты внутри страны соревнуются, чтобы получить больше бизнеса и инвестиций для себя, так проявляется здоровая конкуренция, и нам это нравится. Вторая часть государственной программы — поощрение кооперативного федерализма. То есть поддержка сотрудничества между штатами.

— Последний вопрос касается государственной программы по улучшению санитарных условий индийцев Swachh Bharat Abhiyan («Чистая Индия») — в рамках нее планировалось установить миллионы публичных туалетов, однако у некоторых жителей инициатива вызвала отторжение — якобы им насильно навязывают чуждые стандарты чистоты и здравоохранения…

— Послушайте, это не просто программа, это миссия. Миссия, нацеленная на то, чтобы сделать Индию чище, а жизнь простых индийцев здоровее. Несправедливо думать, что было какое-то насильственное навязывание чуждых стандартов.

индия Жители метут улицу в рамках государственной программы «Чистая Индия», которая направлена на улучшению санитарных условий индийцев Фото: Global Look Press/Abhisek Saha

Программа «Чистая Индия» ориентирована на изменение мышления, и это получилось. Люди сами заинтересованы в этой инициативе, потому что не имеют лучшей инфраструктуры для утилизации отходов. Если говорить о результатах и об успехах — это долгий процесс, результаты которого нельзя рассчитывать получить завтра же. Сначала нужно изменить само отношение людей к переменам, а дальше это становится движением. И мы видим так много энтузиастов этой программы среди сельских жителей, среди женщин в деревнях, среди молодежи. Я думаю, эта программа создает прочную основу для новой Индии.