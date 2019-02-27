Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана

Террористический акт 14 февраля в Индии, в результате которого погибло не менее 45 человек, и последовавший за ним дипломатический кризис в отношениях Нью-Дели и Исламабада (ответственность за подрыв автоколонны взяла на себя группировка «Армия Мухаммеда», лагерь которой базируется на контролируемой Пакистаном территории Кашмира) резко обострился 26 и 27 февраля. После индийской бомбардировки, результатом которой стало уничтожение лагеря боевиков «Армия Мухаммеда» (по версии Нью-Дели), стороны обменялись ударами, а пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сделал заявление, суть которого заключалась в том, что ВВС страны сбили два индийских истребителя. Пилот одного из них взят был в плен. О том, к чему может привести вооруженное столкновение между двумя ядерными державами, и ожидать ли полноценной войны — специально для «Известий» рассказал историк Алексей Куприянов.

Ударная техника

Рано утром 26 февраля в воздух поднялись два десятка индийских самолетов. Они взлетали с разных баз, чтобы не засекла пакистанская разведка. 12 истребителей Mirage 2000, четыре Су-30МКИ прикрытия, самолеты ДРЛО и самолеты-заправщики встретились уже в небе и в 3.30 утра пересекли воздушную границу над Линией контроля в Кашмире, войдя в пакистанское воздушное пространство.

пакистан Лес рядом с пакистанским городом Балакот после бомбежки индийскими ВВС, 26 февраля 2019 года Фото: REUTERS/HANDOUT

«Я решил, что это землетрясение — стены дрожали, с потолка сыпалась пыль», — рассказывал позже перед камерой один из жителей пакистанского города Балакот. Но это было не землетрясение: 1000-килограммовые бомбы с «миражей» одна за другой рвались в ближайшем лесу, где находился лагерь подготовки боевиков движения «Джаиш-е-Мухаммад», которые планировали в ближайшее время устроить новый теракт на территории Индии.

Примерно так выглядит официальная индийская версия ударов по территории Пакистана. Индийские ВВС разбомбили три лагеря подготовки террористов, два из них – в Азад Кашмире, который Индия считает своей территорией, незаконно оккупированной Пакистаном, а третий – возле города Балакот в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Впервые с 1971 года индийские ударные самолеты вторглись в воздушное пространство Пакистана.

Параллельные реальности

Сразу же после первого сообщения об ударе индийская и пакистанская версия реальности стали стремительно расходиться. Пока индийские СМИ трубили о сотнях убитых террористов, пакистанцы утверждали, что все индийские бомбы упали в ближайший лес, напугав разве что окрестную фауну. Проблема в том, что подтвердить свои слова объективными средствами контроля не могли ни те, ни другие. Привычная, в общем, история: в 2016 году, когда индийский спецназ нанес удары по лагерям в пакистанском Кашмире, Исламабад просто заявил, что никаких ударов не было – поскольку не было и самих лагерей.

Но индийцев и пакистанцев это не останавливало. Пока одни бурно праздновали успех авиаудара, восхваляя индийскую авиацию и решительных политиков, другие обещали возмездие. И оно не замедлило последовать.

пакистан Индийский спецназ патрулирует пограничное заграждение вдоль индийско-пакистанской границы к юго-западу от Кашмира Фото: Global Look Press/Stringer

На следующее утро группа пакистанских истребителей пересекла Линию контроля и отбомбилась по индийским штабам и складам – с нулевым, по словам индийцев, результатом. Наперехват пакистанцам вылетели индийские самолеты – по последним данным, пара старых МиГ-21, давно снятых с вооружения в России, но до сих пор охраняющих небо Индии. Индийцы ввязались в воздушный бой при численном превосходстве противника – и проиграли. Пакистанцы заявили о двух сбитых самолетах и захваченном пилоте, индийцы, в свою очередь, утверждают, что им удалось уничтожить пакистанский F16.

Пока обе версии реальности сошлись на том, что пакистанцам удалось сбить один МиГ-21 и взять в плен пилота - Абхинандана Вартхамана, которого пакистанские солдаты едва успели отбить у разъяренной толпы, собиравшейся его линчевать. Все остальные заявки на потери остаются на момент написания этого материала на совести заявивших.

Одно можно сказать точно: Пакистан, в отличие от 2016 года, хорошо подготовился к встрече индийцев. Если тогда «хирургические удары» застали Исламабад врасплох, то на этот раз пакистанцы явно лидируют по очкам, выступая к тому же официально в роли защищающейся стороны, неизменно призывая к сдержанности.

Лишь бы не было войны

То, что происходит сейчас между Индией и Пакистаном, можно назвать конфликтом, но не войной. И войной оно вряд ли станет. Для того, чтобы она началась, необходимо хотя бы какое-то понимание возможных целей, сейчас же все цели сводятся к тому, чтобы добиться успеха и перекрыть предыдущие победы противника. Теоретически арсеналы обеих сторон вполне позволяют устроить небольшой ядерный апокалипсис; практически – с обеих сторон во власти находятся люди с холодными головами, которые хорошо представляют себе возможные последствия. Большая война не нужна никому: она далеко отбросит обе страны в экономическом развитии и приведет к страшному гуманитарному кризису, по сравнению с которым европейские проблемы с мигрантами покажутся цветочками.

пакистан Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Нынешний уровень противостояния, как бы цинично это ни прозвучало, вполне устраивает и Индию, и Пакистан. Индийский премьер Нарендра Моди сплотил нацию перед выборами, пакистанский премьер Имран Хан показал себя сильным лидером. Но любой крупный шаг по пути дальнейшей эскалации — шаг в сторону гибели, и это отлично понимают и в Нью-Дели, и в Исламабаде. Поэтому велика вероятность, что мы увидим в ближайшее время новые воздушные бои, артиллерийские удары, возможно, индийские корабли у пакистанского побережья — до тех пор, пока обе стороны не решат, что нация начала уставать от бесконечной вялотекущей войны. Но ядерные дубинки так и останутся в арсеналах.

Для кого этот конфликт станет сущим благодеянием, так это для поставщиков оружия. Индийские эксперты, политики и военные давно били тревогу, требуя наконец заменить устаревшие МиГ-21, начавшие свой боевой путь со Вьетнамской войны, на что-нибудь более современное. Нынешние воздушные бои над Кашмиром – залог того, что в ближайшее время спрос на ПВО и самолеты на рынках Южной Азии резко возрастет.

Автор — кандидат исторических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН