Военный эксперт оценил возможность применения ядерного оружия Индией и Пакистаном

Бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков заявил в среду, 27 февраля, что не исключает возможности применения Индией и Пакистаном ядерного оружия, которое есть у обеих сторон конфликта.

«Я надеюсь, что до применения ядерного оружия не дойдет. Хотя, конечно, вероятность такая существует», — цитирует Сивкова НСН.

Эксперт полагает, что сейчас обострения и эскалации конфликта не будет, потому что обе стороны находятся в дружеских отношениях с Россией и Китаем, также входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. По мнению Сивкова, это является стабилизирующим фактором.

«Скорее всего, дело ограничится локальным обострением, обменом дипломатическими нотами, возможно к этому добавятся артиллерийские обстрелы и воздушные бои локального характера. На этом все и кончится», — считает военный эксперт.

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

Ранее 27 февраля официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур сообщил в Twitter, что утром 27 февраля были сбиты два самолета военно-воздушных сил Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана. Один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, а второй — на части региона, подконтрольной Индии. Причиной стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля. Гафур также заявил, что один индийский пилот был задержан.

27 февраля премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии к урегулированию кризиса вокруг спорного региона Кашмир путем диалога. Дальнейшая эскалация напряженности в отношениях между двумя соседними странами рискует выйти из-под контроля, подчеркнул он.