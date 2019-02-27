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Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии

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Фото: TASS/AP/Aijaz Rahi
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Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии в спорном регионе Кашмир. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает BBC News со ссылкой на главу пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майора Асифа Гафура.

По его словам, один из индийских пилотов арестован. Подтверждения со стороны Индии пока нет.

Между тем издание Firstpost сообщает, что индийские ВВС сбили пакистанский F-16 в районе города Наушера. Это было сделано после того, как самолет вторгся в индийское воздушное пространство.

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. Во время операции были задействованы 12 многоцелевых «Миражей 2000», самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного наблюдения. Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая. После этого самолеты Пакистана поднялись в воздух, но ВВС Индии вернулись назад.

Штат Джимму и Кашмир расположен на севере Индии. При этом его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Так, Исламабад считает его своей оккупированной территорией.

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