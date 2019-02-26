Политолог спрогнозировал ответ Пакистана после удара ВВС Индии

Пакистан ответит ударом на атаку ВВС Индии, при этом удар будет весьма ограниченного масштаба, рассказал в беседе с «Известиями» научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.



«Скорее всего, это приведет к тому, что стороны будут продолжать обмениваться ударами низкой интенсивности в формате, который идет сейчас. Возможно, увеличится частота терактов в обе стороны», — сказал Куприянов.

По его словам, Пакистан не пойдет на применение ядерного оружия.

«Скорее всего, это будет либо авиация, либо артиллерия. Никаких серьезных военных операций с применением силы больше, чем батальон», — подчеркнул эксперт.

Атака была совершена около 3:30 утра по местному времени (1:00 мск) с участием 12 многоцелевых «Миражей 2000», самолета-заправщика, самолета дальнего радиолокационного наблюдения. Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая на тренировочный лагерь группировки, полностью его уничтожив.

Самолеты Пакистана немедленно среагировали и поднялись в воздух, однако после ответа индийцы вернулись назад. Пострадал ли кто-нибудь в происшествии, на данный момент неизвестно.

После бомбежки глава МИД Пакистана заявил, что армия страны находится в полной боевой готовности. Он пригрозил дать ответ на «любую военную авантюру».

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, которая унесла жизни 45 человек.

«Теракт (от 14 февраля) такого размера — это из ряда вон выходящее событие. Потому что обычный традиционный метод ведения «тихой войны», допустим, в том же же Кашмире — это переход через границу, небольшая атака. Как правило, число жертв колеблется от 3 до 7 человек. И если удается, боевики уходят обратно через границу», — объяснил Куприянов.