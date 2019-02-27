МИД Пакистана сообщил об авиаударе по штату Кашмир

МИД Пакистана подтвердил, что ВВС нанесли авиаудар по военным целям в индийском северном штате Джамму и Кашмир. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном 27 февраля.

«Удар был нанесен из-за пределов воздушного пространства Пакистана», — приводит ТАСС выдержку из документа. В заявлении также отмечается, что самолеты Пакистана бомбили военные цели и избегали гражданских объектов.

В ночь на 26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. Во время операции были задействованы 12 многоцелевых «Миражей 2000», самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного наблюдения. Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая.

После этого самолеты Пакистана поднялись в воздух, но ВВС Индии вернулись назад. Как сообщил «Известиям» научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, за авиаударом Индии мог последовать аналогичный ответ Пакистана.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ее члены провели атаку на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, которая унесла жизни 45 человек.