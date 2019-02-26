В Индии объяснили бомбардировку лагеря боевиков в Кашмире

Индийские ВВС нанесли удар по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад» в спорном регионе Кашмир из-за того, что Пакистан не принял никаких мер, чтобы ликвидировать инфраструктуру террористов на своей территории, заявил министр развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джавадекар

«Это было сильным и необходимым шагом для защиты нашей страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди развязал нашим военным руки», — сказал глава ведомства, его слова приводит «РИА Новости».

Атака была совершена около 3:30 утра по местному времени (1:00 мск) с участием 12 многоцелевых «Мираж 2000». Истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая на тренировочный лагерь группировки, полностью его уничтожив.

Самолеты Пакистана немедленно среагировали и поднялись в воздух, однако после ответа индийцы вернулись назад. Пострадал ли кто-нибудь в происшествии, на данный момент неизвестно.

После бомбежки глава МИД Пакистана заявил, что армия страны находится в полной боевой готовности. Он пригрозил дать ответ на «любую военную авантюру».