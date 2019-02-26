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Пакистан предупредил Индию о возможном ответе на удар авиации

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Фото: commons.wikimedia.org
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Армия Пакистана имеет право на самооборону и готова защищать страну, заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

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Он указал, что во вторник утром индийские ВВС нарушили границу, вторглись в воздушное пространство Пакистана, но вынужденно вернулись благодаря ответу пакистанской военной авиации. Как передает во вторник, 26 февраля, телеканал GeoTV, дипломат сказал, что армия страны находится в полной боевой готовности.

«Нашему народу не стоит беспокоиться из-за действий Индии, поскольку наши вооруженные силы полностью готовы дать ответ она любую военную авантюру. Пакистан знает, как защитить себя», — сказал Куреши.

Самолеты ВВС Индии пересекли линию контроля в спорном регионе Кашмир и разбомбили лагерь боевиков, сообщил ранее на своей странице в Twitter представитель ВС Пакистана Асиф Гафур. Воздушный рейд совершили около 3:30 утра по местному времени (1:00 мск) с участием 12 многоцелевых «Мираж 2000». Несколько бомб упали на тренировочный лагерь террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», полностью его уничтожив.

Самолеты Пакистана немедленно среагировали и поднялись в воздух, индийцы вернулись назад.

14 февраля в штате Джамму и Кашмир прогремел крупнейший за последнее время взрыв, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой — Масуд Азхар, — по информации Нью-Дели, находится в Пакистане.

Индия обвинила соседнее государство в поддержке террористов, отозвала посла из Исламабада, повысила таможенные пошлины на товары из Пакистана до 200%. Пакистанский МИД отверг обвинения и заявил о готовности провести расследование трагедии совместно с Индией.

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