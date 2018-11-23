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Атаковавшие китайское консульство в Пакистане террористы уничтожены

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Силы пакистанского спецназа и полиции ликвидировали трех террористов, совершивших в пятницу, 23 ноября, нападение на генеральное консульство Китая в пакинстанском городе Карачи. Данную информацию со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах приводит телеканал Geo TV.

Как сообщает ТАСС, три или четыре неустановленных лица в пятницу утром открыли стрельбу и подорвали ручную гранату, пытаясь прорваться в здание китайской дипломатической миссии через визовый отдел.

В результате перестрелки с преступниками погибли два сотрудника полиции, еще один получил ранение. Работники генконсульства Китая — 21 человек — не пострадали и находятся в безопасности после инцидента.

На телах погибших боевиков были обнаружены пояса смертников. На месте инцидента работает полиция, пишет «Газета.ру».

По данным агентства Reuters, нападение на китайскую миссию могла совершить экстремистская группировка «Армия освобождения Белуджистана». Пакистанские власти пока не подтвердили эту информацию.

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