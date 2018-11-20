Недовольный пассажир поджег свой багаж в аэропорту Пакистана

Разозлившийся пассажир поджег собственный багаж после того, как узнал, что его рейс на Пакистанских международных авиалиниях отменен.

Как передает «РИА Новости», мужчина должен был вылететь из Гилгита в семь утра по местному времени, однако его рейс задержали по техническим причинам, а затем вовсе отменили из-за плохих погодных условий в аэропорту Исламабада.

Одиночная акция разгневанного пассажира попала на видео. В результате инцидента никто не пострадал.

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