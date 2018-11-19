В РЖД рассказали о самых необычных потерях пассажиров

В 2018 году самыми экзотическими находками, переданными в камеры хранения столичных вокзалов, были костыли, лодка-байдарка и коробка с семью хомяками. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

«Чаще всего граждане забывают сумки с самым разным содержимым, телефоны, в том числе оставленные на зарядке, документы и билеты на поезд, а также ключи, зарядные устройства и зонты в осенний период», — поделились железнодорожники.

Они пояснили, что забытые документы передаются автоматически в линейное подразделение полиции. Оставленные в залах ожидания животные поступают в соответствующие службы и организации. Потерянные вещи идут в камеру хранения вокзала и находятся там, по регламенту, 30 суток.

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