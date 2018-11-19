Прямой эфир

В РЖД рассказали о самых необычных потерях пассажиров

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2018 году самыми экзотическими находками, переданными в камеры хранения столичных вокзалов, были костыли, лодка-байдарка и коробка с семью хомяками. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

«Чаще всего граждане забывают сумки с самым разным содержимым, телефоны, в том числе оставленные на зарядке, документы и билеты на поезд, а также ключи, зарядные устройства и зонты в осенний период», — поделились железнодорожники.

Они пояснили, что забытые документы передаются автоматически в линейное подразделение полиции. Оставленные в залах ожидания животные поступают в соответствующие службы и организации. Потерянные вещи идут в камеру хранения вокзала и находятся там, по регламенту, 30 суток.

19 ноября стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны. Сообщается, что они станут более комфортными для пассажиров благодаря модульным конструкциям, создающим больше индивидуального пространства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев попросил главу РЖД не хвалиться успехами
Ретропоезд на паровозной тяге ждут в Брянске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017