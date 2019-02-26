Самолеты ВВС Индии разбомбили лагерь боевиков в Кашмире

Самолеты военно-воздушных сил Индии пересекли Линию контроля в спорном регионе Кашмир и сбросили бомбы на лагерь боевиков. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель ВС Пакистана Асиф Гафур. При этом были ли сброшены бомбы в пакистанской части Кашмира или индийской, не уточняется.

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 26, 2019

Как пишет агентство ANI со ссылкой на источники, воздушный рейд был совершен около 03:30 утра по местному времени (01:00 мск) с участием 12 многоцелевых «Мираж 2000». Отмечается, что истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая на тренировочный лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад», полностью его уничтожив.

По словам представителя пакистанских вооруженных сил, самолеты Пакистана немедленно среагировали и поднялись в воздух, однако после ответа индийцы вернулись назад. Пострадал ли кто-нибудь в происшествии на данный момент неизвестно.

Как отмечает Reuters, в Кашмире индийские военные и полицейские чиновники также могли искать Мохаммеда Умейра, командующего людьми в регионе, а также являющегося племянником лидера местной террористической группировки Масуда Азхара.

14 февраля в штате Джамму и Кашмир прогремел крупнейший за последнее время взрыв, когда конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. Жертвами стали 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой — Масуд Азхар, — по информации Нью-Дели, находится в Пакистане.

Индия обвинила соседнее государство в поддержке террористических организаций, отозвала посла из Исламабада, а также повысила таможенные пошлины на товары из Пакистана до 200%. Пакистанский МИД отверг все обвинения и заявил о готовности провести расследование трагедии совместно с Индией.