Самолеты ВВС Индии разбомбили лагерь боевиков в Кашмире
Самолеты военно-воздушных сил Индии пересекли Линию контроля в спорном регионе Кашмир и сбросили бомбы на лагерь боевиков. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель ВС Пакистана Асиф Гафур. При этом были ли сброшены бомбы в пакистанской части Кашмира или индийской, не уточняется.
Как пишет агентство ANI со ссылкой на источники, воздушный рейд был совершен около 03:30 утра по местному времени (01:00 мск) с участием 12 многоцелевых «Мираж 2000». Отмечается, что истребители сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 т каждая на тренировочный лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад», полностью его уничтожив.
По словам представителя пакистанских вооруженных сил, самолеты Пакистана немедленно среагировали и поднялись в воздух, однако после ответа индийцы вернулись назад. Пострадал ли кто-нибудь в происшествии на данный момент неизвестно.
Как отмечает Reuters, в Кашмире индийские военные и полицейские чиновники также могли искать Мохаммеда Умейра, командующего людьми в регионе, а также являющегося племянником лидера местной террористической группировки Масуда Азхара.
14 февраля в штате Джамму и Кашмир прогремел крупнейший за последнее время взрыв, когда конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. Жертвами стали 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой — Масуд Азхар, — по информации Нью-Дели, находится в Пакистане.
Индия обвинила соседнее государство в поддержке террористических организаций, отозвала посла из Исламабада, а также повысила таможенные пошлины на товары из Пакистана до 200%. Пакистанский МИД отверг все обвинения и заявил о готовности провести расследование трагедии совместно с Индией.