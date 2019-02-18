Пакистан отозвал своего посла из Индии после теракта в штате Джамму и Кашмир

МИД Пакистана решил временно отозвать своего посла из Индии для консультаций в связи с разногласиями по поводу теракта в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом 17 февраля сообщил официальный представитель пакистанского министерства иностранных дел Мохаммад Фейсал.

«Мы отозвали нашего посла для консультаций. Он покинул Нью-Дели сегодня утром», ­— говорится в сообщении в Twitter Фейсала.

14 февраля в штате Джамму и Кашмир прогремел крупнейший за последнее время взрыв, когда конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. Жертвами стали 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане.

Индия обвинила соседнее государство в поддержке террористических организаций, отозвала посла из Исламабада, а также повысила таможенные пошлины на товары из Пакистана до 200%. Пакистанский МИД отверг все обвинения и заявил о готовности провести расследование трагедии совместно с Индией.

Нью-Дели и Исламабад оспаривают принадлежность штата Джамму и Кашмир. Там активно действуют сепаратисты, которые выступают за независимость или за присоединение к Пакистану. В регионе нет официальных границ — их заменяют не имеющие юридической силы линии контроля. Обстановка в штате относительно стабилизировалась после подписания соглашения о прекращении боевых действий в 2003 году. Тем не менее в последнее время число вооруженных инцидентов в регионе возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов на территории штата. Исламабад обвинения отвергает, утверждая, что жители Джамму и Кашмира борются за свои права самостоятельно.