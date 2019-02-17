В Индии арестован владелец сгоревшего отеля Arpit Palace

Индийская полиция арестовала хозяина отеля в Нью-Дели, при пожаре в котором погибли 17 человек. Ракеш Гоэл скрывался от стражей порядка, но был задержан в делийском аэропорту после прилета из Катара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции телеканала Эн-ди-ти-ви, следствие не исключает версию поджога ради получения страховой выплаты.

Пожар в гостинице, расположенной в популярном у туристов районе Карол-Багх, начался рано утром 12 февраля. По словам начальника пожарной службы Дели Атула Гарга, трехэтажный отель с 35 номерами был полностью забронирован одной семьей. По данным ТАСС, в здании находились около 150 человек, большинство из которых спали. В огне погибли 17 человек, среди них также были граждане Мьянмы.