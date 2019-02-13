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Египетские отели подорожают в 2019 году на треть

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Специалисты аналитической компании Colliers International спрогнозировали подорожание номеров в египетских отелях приблизительно на треть. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По данным ежегодного прогноза о развитии отельного сектора Ближневосточного региона, 2019-й станет для гостиниц североафриканской страны крайне удачным в связи с улучшением восприятия безопасности отдыха в Египте, а также с возвращением чартерных рейсов с ключевых рынков (Россия не упоминается в отчете).

В этом году средний рост загрузки отельного сектора в курортном городе Хургада составит около 68% при средней цене комнаты $63. Загрузка гостиниц в Шарм-эль-Шейхе, как ожидается, достигнет 58% при средней цене номера $54.

«Таким образом, в целом по году рост средней цены за номер составит 31% для Хургады и 28,5% для Шарм-эль-Шейха», — говорится в сообщении.

15 января эксперты интернет-сервиса для бронирования железнодорожных и авиабилетов OZON.travel сообщили, что в 2019 году россияне особенно активно будут посещать Турцию. Согласно результатам опроса, больше всего граждан (41%) собираются отправиться не в курортные города, а в Стамбул. Анталью и Аланию хотят посетить еще 38% респондентов. Оставшиеся 21% выбрали для себя Бодрум и Мармарис.

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