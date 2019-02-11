В Испании туристам грозит тюрьма за рисунки на песке

Туристы на испанском острове Гран-Канария могут заплатить огромный штраф или попасть в тюрьму за рисунки на песке или фигуру, выложенную из камней на побережье, пишет The Sun.

Причиной являются переживания экологов о состоянии песчаных дюн Маспаломас, которые занимают 400 га и являются достопримечательностью природного заповедника острова.

Специалисты отмечают, что туристы постоянно оставляют на песке огромные любовные послания, выкладывают из вулканических камней фигуры, сердца и круги. Все эти творения видны даже из космоса — их можно разглядеть на Google Maps.

Кроме того, люди рисуют граффити на скалах и высекают на них изображения. Защитники природы опасаются, что вскоре красота песчаных дюн будет утрачена.

За все вышеуказанные действия предусмотрены штрафы в €600 и даже тюремное заключение. Кроме того, если нарушителей поймают, им придется оплатить и восстановительные работы.

Власти острова объявили о начале разъяснительных работ с туристами о важности окружающей среды и пообещали усилить патрули.

В августе прошлого года сообщалось, что на итальянском острове Сардиния полиция оштрафовала туриста на €1 тыс. за сбор в бутылку пляжного песка.

Местным властям надоело, что туристы ежегодно вывозят с острова тонны песка.