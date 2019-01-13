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Названы самые странные правила для отдыхающих на круизных лайнерах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Круизные лайнеры пользуются огромной популярностью у любителей весело провести время, отправиться в путешествие и осмотреть достопримечательности. Однако на некоторых кораблях пассажиров ждут странные и жесткие правила, пишет Insider.

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Так, например, одна из американских круизных компаний не разрешает гостям носить джинсы, а в бассейн пускает только лиц старше 16 лет.

Компания, специализирующаяся на парусных круизах, не пускает на борт детей младше восьми лет, а лиц до 21 года обязательно должен сопровождать кто-то старше 25 лет.

Есть лайнеры, на которых действуют ограничения на видеоигры. Запрет касается консолей, подключающихся к телевизору.

Также нельзя использовать дроны и кататься на велосипедах и роликах.

Встречаются и правила, запрещающие распивать на корабле спиртное, купленное на суше или «пробковый сбор», который подразумевает штраф в $15 для тех, кто решит выпить вне каюты.

Курить на лайнерах также нередко запрещается.

Многие компании не разрешают гостям «дружить» с экипажем и «иметь с сотрудниками физический контакт».

11 января сообщалось, что тысячи людей застряли на круизном лайнере в Карибском море из-за вируса.

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